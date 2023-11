Vor «Bachelor in Paradise»: In diesen TV-Shows war Melissa Damilia

2020 wurde Damilia Kandidatin in der ersten Staffel des RTLzwei–Reality–Formats «Kampf der Realitystars». Darin müssen Promis gemeinsam in einer «Sala» hausen und Spiele absolvieren. Am Ende belegte die Influencerin den vierten Platz. Während der Ausstrahlung der Sendung wurde bekannt, dass Damilia erneut die Liebe im TV finden will und als neue «Bachelorette» an den Start geht. 2020 trat sie damit die Nachfolge von Gerda Lewis (30) an und entschied sich in der siebten Staffel der Datingshow am Ende für Leander Sacher, mit dem sie anschliessend eine Beziehung führte. Im Frühjahr 2022 gab sie die Trennung von dem Unternehmer bekannt. Eine Liaison mit Reality–TV–Kollege Paco Herb (27) war danach nur von kurzer Dauer.