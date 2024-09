Vor dem Boxkampf: Stefan Raab postet Video mit Michael «Bully» Herbig

Das ist Samstagabend geplant

RTL kündigt für den 14. September ein «Boxkampf–Spektakel der Superlative» an. «Der Clark Final Fight» soll ab 20:15 Uhr live im TV sowie auf RTL+ übertragen werden. «Nationale Topstars zum Einzug, atemberaubende Show–Einlagen, viel Glamour und Prominenz am Boxring inklusive», verkündete der Kölner Privatsender in seiner Pressemitteilung. Moderiert wird das Ereignis im ausverkauften Düsseldorfer PSD Bank Dome von dem einstigen Raab–Praktikanten Elton, Kommentator ist Frank «Buschi» Buschmann (59), Laura Wontorra (35) berichtet am Boxring. Im Anschluss an den Boxkampf ist ein «Exclusiv Spezial: Der Talk danach» geplant, in dem Frauke Ludowig (60) live aus der Halle berichten wird.