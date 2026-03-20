Vor dem Comeback-Konzert: BTS-Star RM verletzt sich am Knöchel

Schlechte Nachrichten für BTS–Fans: Das Label der Gruppe, BigHit Music, hat am Freitag bekannt gegeben, dass sich Bandmitglied RM (31) während einer Probe verletzt hat. Wie «The Hollywood Reporter» unter Berufung auf das Label weiter berichtet, müsse er deshalb seine Bewegungen beim grossen Comeback–Konzert der Band am Samstag einschränken. Laut dem Bericht hat RM eine Knöchelverletzung. Das Label betonte, dass der Musikstar dennoch an der Seite seiner Bandkollegen auf der Bühne stehen werde und sein Bestes geben will, um die Show wie geplant durchzuführen.