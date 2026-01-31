Vor dem Weltkrebstag: König Charles überrascht Sandringham Parkrunners

König Charles III. (77) hat am Samstagmorgen für strahlende Gesichter in Sandringham gesorgt. Völlig unerwartet tauchte der britische Monarch beim dortigen Parkrun auf – einem Benefiz–Lauf, der in Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation «Move Against Cancer» und der lokalen «5K Your Way»–Gruppe organisiert wurde. Die Überraschung gelang offenbar perfekt, wie ein Foto vom Event zeigt, das auf Instagram zu sehen ist: Eine Veranstalterin hält ein Schild hoch mit der Aufschrift: «Ja!!! Das war wirklich seine Majestät der König auf eurer ersten Runde.»