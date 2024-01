Vor den Golden Globes: Polizei bereitet sich auf Proteste vor

Das FBI erstellt in Zusammenarbeit mit der Polizei von Los Angeles, der Feuerwehr und anderen lokalen Regierungsbehörden sogenannte «Special Event Threat Assessments» im Vorfeld der hochkarätigen Zusammenkünfte der Unterhaltungsbranche, um private Sicherheitsplaner und Strafverfolgungspersonal zu unterstützen. In diesen Berichten werden potenzielle Bedenken hervorgehoben, beispielsweise Angriffe extremistischer Gruppen, sowie «mögliche Indikatoren für präoperative Überwachung oder Angriffsplanung», heisst es in einem Memo. Darunter werden Versuche beobachtet, an sensible Informationen über Sicherheitsmassnahmen in der Einrichtung sowie in der unmittelbaren Umgebung zu gelangen.