Vor der Hochzeit: Leyla und Mike Heiter tanzen im Regen

In seinen Storys bei Instagram erzählte Mike Heiter am Freitag seinen Followerinnen und Followern erst noch: «Gerade hatten wir Pech mit dem Wetter, jetzt sieht es so aus, als hätten wir Glück. Drückt uns die Daumen.» Im Anschluss zeigte er einige Eindrücke von dem Fest, darunter das glückliche Paar, eine festlich gedeckte Tafel und einige Gäste. Zu diesen gehören unter anderem Ex–«Bachelor» Andrej Mangold (38), der Influencer Twenty4tim (24) und «GZSZ»–Star Felix von Jascheroff (43), der vor Ort auch seinen Geburtstag feierte.