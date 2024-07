Vor der Hochzeit: Märtha Louise und Durek Verrett zeigen ihr Monogramm

Royaler Rückzug im Jahr 2022

Im November 2022 gab Märtha Louise bekannt, in Zukunft keine offiziellen Pflichten mehr für das norwegische Königshaus zu übernehmen. König Harald erlaubte ihr aber, ihren Prinzessinnentitel zu behalten. Als Grund für den Rückzug gab der Hof an, dass Märtha Louise und Durek Verrett ihre Geschäftstätigkeiten deutlicher von der Rolle am Hofe abgrenzen wollen.