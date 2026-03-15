Vor der Oscarverleihung: Nicole Kidman geht erst in die Kirche

Nicole Kidman (58) wird vor der Oscarverleihung am Sonntag (15. März) in Los Angeles eine Kirche aufsuchen. Das verriet die Schauspielerin in der Nacht zuvor beim Chanel–and–Charles–Finch–Dinner im Polo Lounge des Beverly Hills Hotel. «Das klingt vielleicht seltsam, aber ich werde am Morgen in die Kirche gehen», sagte Kidman laut dem Branchenblatt «Variety». «Wir werden es irgendwie reinquetschen – es zentriert mich einfach. Es ist das, was ich sonntags tue.»