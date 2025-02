Vor Diego Pooth: Diese Promi-Kids machten schon bei «Let's Dance» mit

Diego Pooth (21) stellt ab 21. Februar seine Tanzqualitäten unter Beweis. Der Sohn von Verona Pooth (56) tritt bei der RTL–Show «Let's Dance» an. Der Student und Golfprofi, der sich als Model etwas dazuverdient, wolle in der Tanzshow «mit Fleiss und Disziplin mein überschaubares Talent wettmachen. Für mich ist das eine sportliche Herausforderung – ein Wettkampf», erklärt er spot on news.