Vor diesem «And Just Like That...»-Look ziehen wir den Hut!

Derzeit laufen in New York die Dreharbeiten zur dritten Staffel «And Just Like That...». Und was wäre eine Serie mit «Sex and the City»–Vibes ohne extravagante Outfits von Carrie Bradshaw? Dass es in den neuen Folgen modisch wild zugehen wird, zeigen aktuelle Fotos vom Set. Darauf ist Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (59) in einem besonderen Look zu sehen.