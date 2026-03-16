Vor einem Jahr starb AnNa R.: Liebe bleibt alles

Von Anfang an galten die beiden mit ihren Songs über Liebe und Akzeptanz als Stimme für queere Menschen in Deutschland, die sie immer wieder auf ihrem Weg bestärkten. Sie waren eine queere Band weit vor der Zeit. Gemeinsam mit Hella von Sinnen setzten sie sich etwa schon 1999 für die gleichgeschlechtliche Ehe ein oder steuerten einen Song zum Coming–out–Film «Sommersturm» bei. Sie seien selbst die Botschaft, sagte AnNa R., die sich sonst mit Interviews sehr zurückhielt, einmal in einem Zeitungsgespräch. «Die Botschaft für Toleranz.»