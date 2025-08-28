Vor Filmpremiere in Venedig: George Clooney soll angeschlagen sein

Darum geht es in George Clooneys neuen Film

In «Jay Kelly», dem neuen Film des US–amerikanischen Regisseurs Noah Baumbach (55), sind neben George Clooney auch weitere grosse Stars wie Adam Sandler (58), Laura Dern (58) und Billy Crudup (57) zu sehen. Der Streifen handelt von der Freundschaft zwischen einem berühmten Schauspieler (Clooney) und seinem Manager (Sandler). Die beiden reisen gemeinsam durch Europa und denken über ihre Lebensentscheidungen, Beziehungen und ihr Vermächtnis nach, heisst es vorab über den Film. «Jay Kelly» soll ab Mitte November in ausgewählten Kinos zu sehen sein, gefolgt von seiner weltweiten Veröffentlichung auf Netflix am 5. Dezember.