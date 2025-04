«Für immer ehrfürchtig»

Vor Flug ins Weltall: Katy Perry zeigt sich schon im Raumanzug

Am Montag hebt Katy Perry mit fünf weiteren Frauen an Bord einer Blue–Origin–Rakete ab. Für ihr historisches Abenteuer als Teil der ersten rein weiblichen Besatzung im All zeigt sich die Sängerin nun schon in passender Montur auf Instagram.