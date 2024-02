Vor fünf Jahren starb Karl Lagerfeld: Wie es mit Chanel weiterging

Die Stars nahmen das Motto «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» dankend an: Schwarze und weisse Looks mit Silberschmuck und Perlenketten tummelten sich auf dem roten Teppich in New York. Sänger und Schauspieler Jared Leto (52) stach dabei besonders heraus: Auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art posierte er als Choupette, der französischen Birma–Katze von Lagerfeld.