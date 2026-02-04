Vor Gil Ofarim: Diese schlimmen Unfälle passierten im Dschungelcamp

Blutige Lippe bei Djamila Rowe

Bei Djamila Rowe (58) kam es 2021 im Rahmen einer Dschungelprüfung der Sendung «Ich bin ein Star – Die grosse Dschungelshow» zu einer Verletzung. Im Finale musste die Kandidatin Sterne ausschliesslich mit dem Mund von einer Schraube lösen. Dabei riss bei Rowe die stark beanspruchte Lippe auf. Blut war deutlich am gelben Stern zu sehen. In der regulären Ausgabe 2023 gewann Djamila Rowe als nachgereiste Ersatzkandidatin die Dschungelkrone.