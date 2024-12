Vor ihrem 40. Geburtstag: Prinzessin Sofia ziert «Vogue Skandinavia»

Viertes Kind ein «Bonus»

Zusammen mit der skandinavischen «Vogue» besuchte sie das Dorf Älvdalen in Dalarna, in dem sie ihre Kindheit verbrachte. Dort posierte sie in einem opulenten Kleid und mit schlichtem Make–up. Ihre langen braunen Haare trug sie für das Titelbild offen. Offensichtlich fand das Shooting schon vor einigen Monaten statt – denn von einer Schwangerschaft ist auf den Fotos noch nichts zu sehen. Dabei hatte die Prinzessin bei jüngsten Terminen schon einen beachtlichen Babybauch gezeigt. Anfang September gab der schwedische Palast bekannt, dass das Paar nach drei Söhnen ein weiteres Kind erwartet.