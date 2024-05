Vor ihrer neuen Beziehung war Jane Seymour «sehr, sehr single»

Aus einer Tasse Tee wird eine Beziehung

Dem ersten Treffen von Seymour und Zambetti an jenem Abend folgte am nächsten Tag ein «sehr, sehr langes Gespräch mit einer Tasse Tee», das sich in ein Dinner verwandelte. Erst dann stellten die beiden fest, dass Shwayze mit ihrem Sohn Sean (38) befreundet ist. Die beiden waren zuvor sowohl in ihrem Haus als auch in dem von Zambetti abgehangen, die Eltern hatten sich aber nie getroffen, denn ihr heutiger Freund sei 43 Jahre lange glücklich verheiratet gewesen, bevor seine Ehefrau leider verstorben ist.