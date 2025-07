Vor Jacob Elordi: Diese Darsteller spielten Frankensteins Monster

Nachdem er in «Frankensteins Sohn» und «Frankenstein kehrt wieder» den Gehilfen Igor verkörpert hatte, trat Bela Lugosi 1943 doch noch als Monster auf. In «Frankenstein trifft den Wolfsmenschen» kämpft er gegen eine weitere klassische Horrorgestalt von Universal. Lugosis Look war in dem Film stark an Karloffs Vorlage angelehnt.