Vor kirchlicher Trauung: H. P. Baxxter hat auf Sylt geheiratet

Am Samstag steht dann die kirchliche Trauung in der evangelischen Kirchengemeinde St. Severin in Keitum auf Sylt an. Dort heirateten neben Finanzminister Lindner auch schon Designer Guido Maria Kretschmer (59). Anschliessend ist nach Informationen der «Bild»–Zeitung eine Feier mit 150 Gästen in der berühmten «Sansibar» am Sylter Strand geplant. Die Schlagersängerin Vicky Leandros (71) soll dort für das frisch vermählte Paar singen.