Vor-Oscar-Party von Chanel: Sandra Hüller im pinken Karo-Ensemble

Schauspielerin Sandra Hüller (45) sorgte vor der grossen Oscar–Preisverleihung in der Nacht auf Montag (10./11. März) schon mal für Aufsehen in Los Angeles. In einem ungewöhnlichen Zweiteiler aus rosa–dunkelgrau–kariertem Tweed–Stoff besuchte sie die Chanel–Party zu den diesjährigen Oscars. Die Kombination aus Top mit hochgeschlossenem Kragen und einem langen schmal geschnittenen Rock mit hohem Beinschlitz vorne mittig erinnerte wegen der Farbe an den Barbie–Hype der vergangenen Monate.