Vor Rückkehr von «Squid Game»: Netflix zeigt Schicksal von Hauptfigur

Am 26. Dezember um 9 Uhr deutscher Zeit erscheint nach einer Wartezeit von über drei Jahren die «Squid Game»–Fortsetzung auf Netflix. Zur Einstimmung auf das Serien–Grossereignis hat der Streamingdienst die ersten Minuten der zweiten Staffel bereits auf einer firmeneigenen Webseite verfügbar gemacht. «Squid Game»–Fans erhalten so schon am 25. Dezember die Möglichkeit zu erfahren, was aus Hauptfigur Jun–ho (Wi Ha–joon, 33) geworden ist.