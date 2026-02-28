Vor Sarah Engels: Diese Musikstars waren schon beim ESC-Vorentscheid

Vicky Leandros nahm ebenfalls zweimal für Luxemburg teil und konnte einmal siegen. 2006 sollte ihr dies beim deutschen Vorentscheid Glück bringen, sie scheiterte jedoch an der Band Texas Lightning. In den Anfangsjahren der Vorentscheidungen waren insbesondere Schlagerstars gut vertreten, darunter auch einige Wiederholungstäter. Jürgen Drews, der mit den Les Humphries Singers 1976 am ESC teilnahm, scheiterte 1990 im Vorentscheid. Costa Cordalis war 1980 und 1983 nicht erfolgreich. 1980 musste er sich Katja Ebstein geschlagen geben. Sie hatte bereits 1970 und 1971 am ESC teilgenommen. Marianne Rosenberg hatte 1982 gegen Nicole keine Chance. Mehrmals versuchte Roberto Blanco beim Vorentscheid sein Glück: 1970, 1973 und 1979 reichte es jedoch nicht für den ersten Platz.