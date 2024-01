Vor seiner Prostata-Operation: König Charles III. ist zurück in London

Kurz vor seiner bevorstehenden Prostata–Operation ist König Charles III. (75) am Donnerstag zurück nach London gereist. Per Hubschrauber hat sich der Monarch von seinem Landsitz in Sandringham zurück in die Hauptstadt fliegen lassen – vermutlich für den für diese Woche angekündigten Eingriff. Dort fuhr er in einer Limousine zum Buckingham Palast. «The Sun» liegen mehrere Fotos vor, die Charles auf der Rückbank des Autos zeigen.