Vor «Trooping the Colour»: König Charles präsentiert die neuen Fahnen

Kate fehlte bei den Proben am Wochenende

Als «Regimental Colonel» der Irish Guards fungiert in der Regel Prinzessin Kate (42). In dieser Funktion hätte sie bei der Generalprobe von «Trooping the Colour» am vergangenen Wochenende (8. Juni) dabei sein sollen. Ende Mai hatte der Palast aber erklärt, dass Kate aufgrund ihrer Krebsbehandlung bei der Veranstaltung nicht anwesend sein werde. Die Frau von Prinz William (41) entschuldige sich in einem Brief an das Infanterieregiment für ihre Abwesenheit. «Ich hoffe, dass ich euch alle sehr bald repräsentieren kann», hiess es darin unter anderem.