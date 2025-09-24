Vor TV-Rückkehr: Jimmy Kimmel bricht sein Schweigen

Die Gäste für Rückkehr von «Jimmy Kimmel Live!»

Lear soll es auch auf die berüchtigte Feindesliste des ehemaligen US–Präsidenten Richard Nixon (1913–1994) geschafft haben, dem es ein Dorn im Auge gewesen sein soll, progressive Themen zur Hauptsendezeit im Fernsehen sehen zu müssen. Das stellt eine Parallele zu Jimmy Kimmel dar, hat sich doch der gegenwärtige US–Präsident Donald Trump (79) oftmals abschätzig über Kimmel geäussert, öffentlich seine Absetzung gefordert und Kimmels vorübergehende Suspendierung in der vergangenen Woche auf seinem eigenen sozialen Netzwerk gefeiert.