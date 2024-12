Vor Weihnachtskonzert: Prinzessin Kate teilt emotionale Botschaft

Sie betont die Bedeutung der Weihnachtsgeschichte

Mit ihren Zeilen wendet sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) an jeden der 1.600 Gäste, die sich am 6. Dezember in der Westminster Abbey versammeln werden. Rund ein Jahr nach ihrer Operation und der anschliessenden Krebsdiagnose sind ihre Worte sehr ergreifend. «Ein besonderer Brief über die Bedeutung von Liebe, Empathie und wie sehr wir einander in den schwierigsten Zeiten brauchen», hiess es auf der Instagram–Seite des Prinzenpaares.