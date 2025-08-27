Vor «Wer weiss denn sowas?»: «Gefragt - Gejagt» erhält neuen Sendeplatz

Wie die ARD in einer Mitteilung am Mittwoch erklärt, wird «Gefragt – Gejagt» bis 10. Oktober noch um 18 Uhr ausgestrahlt, ab 13. Oktober bis Jahresende rückt es dann auf die frühere Programmposition vor und macht den neuen Folgen von «Wer weiss denn sowas?» Platz. «Nach zehn erfolgreichen Quizjahren im Ersten entsteht mit dieser Programmierung eine klassische ‹Win–Win›–Situation – mit noch mehr Rätselfreude und Wissensvermittlung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer», erklärt Bommes zu dem neuen Quiz–Doppel. «Wir freuen uns auf doppelt so viel Spass bei doppelt so viel Quiz–Action – mit den zusätzlichen Folgen von ‹Gefragt – Gejagt›», ergänzt Christoph Schmidt, Geschäftsführer ARD Vorabend.