Vor WM-Kampf: Jason Momoa und weitere Stars unterstützen Tyson Fury

Der britische Boxer Tyson «The Gypsy King» Fury (33) wird an diesem Samstag (23. April) vor 94.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen Landsmann Dillian Whyte (34) in den Ring steigen. Der in seiner Karriere noch ungeschlagene Fury könnte damit seinen letzten Kampf bestreiten und die Box-Handschuhe danach an den Nagel hängen. Vor dem besonderen Duell hat Schauspieler Jason Momoa (42) seine Unterstützung für den Sportler bei Instagram ausgedrückt.