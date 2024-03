Vor zehn Jahren starb Mareike Carrière: Der unvergessene Charakterstar

Mareike Carrière wurde dadurch zu einer unverstellten Künstlerin, wie sie heute auf Bühnen und am Filmset selten geworden ist. «Sie vermochte ihren Charakteren eine Natürlichkeit und zugleich eine Feinheit zu geben, die in den meisten Drehbüchern nicht unbedingt angelegt waren», so formulierte es der Journalist Giovanni di Lorenzo (65), Chefredakteur der «Zeit», in seinem Nachruf auf die gute Freundin. Am 17. März vor zehn Jahren ist Mareike Carrière gestorben. Sie wurde nur 59 Jahre alt.