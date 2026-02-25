Vorbereitung läuft: Dreh zum neuen James-Bond-Film soll 2026 starten

Die erste Klappe für den nächsten James–Bond–Film soll angeblich noch dieses Jahr fallen. Das will zumindest das britische Boulevardblatt «The Sun» erfahren haben. Dass die Dreharbeiten zum neuen 007–Abenteuer 2026 starten sollen, bedeutet wohl auch, dass der Hauptdarsteller demnächst verkündet wird.
Die Crew wird dem Bericht zufolge derzeit zusammengestellt, die Vorbereitung der Produktion habe bereits begonnen, damit die Dreharbeiten im Spätherbst oder Frühwinter starten können, schreibt die «Sun».
Weitere Gerüchte ranken sich um die Art der Veröffentlichung des neuen 007–Streifens: Eine Zusammenarbeit mit Prime Video erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Film «gleichzeitig oder zumindest fast gleichzeitig in den Kinos und bei dem Streamingdienst» erscheinen könnte, spekuliert die Zeitung. Amazon MGM Studios produziert den Film.
Wer wird der nächste Bond?
Zu den Namen, die für die Rolle im Gespräch sein sollen, gehören Aaron Taylor–Johnson (35), Callum Turner (36), Theo James (41) und Henry Cavill (42). Als Favorit gilt jedoch derzeit Jacob Elordi (28), der Star aus «Wuthering Heights». Gerüchten zufolge wurde ihm die Rolle angeboten.
Wenn die Dreharbeiten des 007–Films, der bisher keinen offiziellen Namen hat, noch in diesem Jahr beginnen, könnte der Film «The Sun» zufolge 2027 fertiggestellt sein und 2028 in die Kinos kommen. Seit «Keine Zeit zu sterben» von 2021 warten Fans auf den 26. Teil der Reihe.
Der Oscar–nominierte Filmemacher Denis Villeneuve (58) aus Kanada wurde bereits als Regisseur für den neuen Bond–Streifen verkündet. Der «Dune»–Macher, der sich als grosser Fan der Reihe bezeichnete, versprach bei seiner Vorstellung: «Ich habe die Absicht, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine grosse Verantwortung, aber auch unglaublich aufregend für mich und eine grosse Ehre.»