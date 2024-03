Voreingenommene Zeugen? Alec Baldwin will «Rust»-Prozess abwenden

Ein weiterer Vorwurf wiegt schwer

Doch nicht nur die Zeugen werden in dem Antrag massiv kritisiert. Auch sei ein Gutachten der Staatsanwaltschaft bezüglich des Revolvers, durch den der tödliche Schuss fiel, fehlerhaft. Bislang hiess es, die Tests hätten ergeben, dass sich ohne Betätigung des Abzugs auch kein Schuss lösen könnte. Angeblich sei dies jedoch sehr wohl nachgewiesen worden – wenn sich wie am Tag des Unglücks sechs Kugeln in der Waffe befanden. Baldwin beteuert, dass er den Abzug nicht betätigt hatte und sich der Schuss von allein löste.