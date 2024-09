Vorfall in Restaurant: Moderator Daniel Boschmann wäre «fast erstickt»

Boschmann erzählt in dem Clip von dem Schreckmoment in der dritten Person. Doch in der Beschreibung des Videos stellt er sogleich klar: «Der Typ wäre fast erstickt. Ich war der Typ.» Im Video schildert er die Situation in dem Restaurant wie folgt: «Es ist total laut, draussen stehen Leute in der Schlange, wollen rein. Auf einmal steht ein Typ mitten im Restaurant auf und kriegt keine Luft mehr und wird langsam weiss, die Augen sind aufgerissen.»