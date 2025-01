«Borowski und das hungrige Herz»

Vorletzter Fall von Axel Milberg: So geht es im Kieler «Tatort» weiter

Axel Milberg hat als Klaus Borowski seinen vorletzten «Tatort»–Fall gelöst. Nach über 20 Jahren geht er in wenigen Wochen in den Kommissars–Ruhestand und übergibt den Staffelstab an ein neues Ermittlerinnen–Duo. Die Weichen für den Generationenwechsel am Kieler «Tatort» sind gestellt.