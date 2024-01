«Die Bachelors», «GNTM» und Co.

Vorschau: Das erwartet Fans 2024 im Trash-TV und Castingshow-Kosmos

Bereit für das neue TV–Jahr? 2024 bringt frischen Wind in die Reality– und Casting–TV–Welt: «Der Bachelor», «GNTM» und Co. kehren mit neuen Staffeln zurück. Dabei wird es einige Veränderungen in den Shows geben.