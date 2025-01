Vorsicht, Glatteis und Matsch! So beugt man Verletzungen vor

Auch Prellungen sind nun besonders häufig. Während bei der Verstauchung das Gelenkband überdehnt und geschädigt wird, kommt es hierbei zu Verletzungen des unter der Haut liegenden Gewebes. Heftige Schmerzen und deutliche Hämatome, also Blutergüsse, sind typische Symptome. Was tun im Falle des Falles? Kühlen, das Bein hochlagern und pausieren, also die PECH–Regeln, sind hier bewährte Sofort–Massnahmen.