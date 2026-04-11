Vorurteile und Mythen: Wie gesund sind Eier wirklich?

Anders sieht das die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE): Im Frühjahr 2024 überarbeitete sie ihre Empfehlungen grundlegend und nennt in ihren aktualisierten lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen nun ein Ei pro Woche. Diese Zahl ist jedoch nicht als strikte medizinische Obergrenze zu verstehen, sondern als Teil einer Strategie für eine pflanzenbetonte und nachhaltige Ernährung. Die DGE betont heute eher die ökologischen Aspekte und die Reduktion tierischer Produkte insgesamt, während das Ei als Nährstoffquelle für Vitamin B12 weiterhin geschätzt wird.