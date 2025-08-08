Vorwurf der häuslichen Gewalt: Jack Nicholsons Enkel festgenommen

Wer ist Jack Nicholsons Enkel Sean?

Der unter dem Künstlernamen Cutter Mattock auftretende DJ ist der Sohn von Jack Nicholsons ältester Tochter Jennifer Nicholson (61), die aus der Ehe des Schauspielers mit Sandra Knight (85) stammt. Jennifer war von 1997 bis 2003 mit Seans Vater Mark Norfleet verheiratet. Auf seinem Instagram–Account beschreibt sich Sean Nicholson als Produzent für «Horror Composition, Experimental Club, Hardcore, Dark Ambient und Phonk» sowie als «Patron of the Dark Arts».