Sharon Stone (64) blickt auf eine schwere Zeit in ihrem Leben zurück. Im Apple-Podcast «Table for Two» sprach die Schauspielerin unlängst über den Sorgerechtsstreit um ihren ältesten Adoptivsohn Roan (22), den sie 2008 gegen ihren Ex-Mann Phil Bronstein (72) verloren hatte. Damals habe der Richter beschlossen, dass der Vater seinem Jungen in San Francisco «ein stabileres Zuhause» bieten konnte, da Roan dort auch zur Schule ging. Heute glaubt Stone, dass man sie wegen ihrer Rolle im Erotikfilm «Basic Instinct» verurteilt habe.