Vorwürfe gegen Christian Ulmen: Kollege Fahri Yardim ist «geschockt»

Zuvor hatte sich «jerks.»–Co–Star Pheline Roggan (44) bereits zu Wort gemeldet. Die Schauspielerin, die in der Serie die Partnerin von Ulmens bestem Freund Fahri Yardim verkörperte, nutzte Instagram für eine deutliche Botschaft. In der Kommentarspalte des Instagram–Beitrags von Fernandes, in dem sie die Vorwürfe gegen ihren Ex–Ehemann schilderte, schrieb Roggan: «Liebe Collien, es tut mir so wahnsinnig leid, was dir angetan wurde! Und ich bewundere dich dafür, dass du den Mut und die Kraft hast, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, damit die Scham endlich die Seiten wechselt.» Kollegin Emily Cox (41) schrieb in einem eigenen Instagram–Beitrag: «Liebe Collien, ich bewundere deinen Mut, deine Klarheit, deine Kraft – ich bewundere dich.»