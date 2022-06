Kardashian trug das Kleid nur wenige Minuten

Das Kleid ist nach der Leihe wieder im Museum «Ripley's Believe It or Not!» in Hollywood ausgestellt, wo ein Fotograf die Schäden dokumentierte und Fortner zuspielte. Das Museum hatte zuvor versichert, dass die Leihgabe mit «grosser Vorsicht» behandelt werde und verschiedene Textil-Expertinnen und -Experten konsultiert worden waren.