Vorwürfe gegen Sendung: Darum verlässt Christine Prayon «heute-show»

Christine Prayon fügt in dem «Kontext»-Interview hinzu, Satire dürfe sich «nicht daran beteiligen, den Diskurs zu verengen. Und jetzt findet genau dies wieder statt beim Krieg in der Ukraine». Die Kabarettistin meint weiter: «Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht. Das hat nach meinem Dafürhalten nichts mehr mit Satire zu tun.»