Vorwürfe mehrerer Frauen: Jared Leto bestreitet Fehlverhalten

Jared Leto wurde als Schauspieler und Musiker bekannt

Jared Leto startete seine Karriere in den 1990ern und hat im Laufe der Jahre zahlreiche Preise erhalten, darunter einen Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle im Drama «Dallas Buyers Club». Ebenfalls 2014 gewann er dafür auch einen Golden Globe. Zu sehen war er zudem in Filmen wie «Fight Club», «American Psycho» oder «House of Gucci». Darüber hinaus ist er bekannt als Frontmann der Rockband Thirty Seconds to Mars. Diese hatte der Schauspieler Ende der 1990er Jahre zusammen mit seinem Bruder Shannon Leto (55) gegründet.