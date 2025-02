Voting-Ergebnisse aus dem Dschungel: Lilly Becker marschierte durch

Die Zuschauer wollten Sam leiden sehen

Zum Drama aus der ersten Woche, in der Sam Tag für Tag in die Prüfungen geschickt wurde, zeigen die Zahlen: Es war der ausdrückliche Wunsch der Zuschauer. Denn auch hier gab es keine Konkurrenz für Sam. An jedem einzelnen Dschungeltag der ersten Woche vereinte er die meisten Stimmen auf sich: 43 Prozent, 52 Prozent, 63 Prozent, 42 Prozent, 49 Prozent, 37 Prozent und 31 Prozent.