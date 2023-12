Vulkanausbruch! Auch Island-Star Rúrik Gíslason zeigt es im Video

In Island ist am Montagabend nahe der nordöstlich der Hauptstadt Reykjavik gelegenen Ortschaft Grindavik ein Vulkan ausgebrochen. Ein Video von dem Anblick teilte in der Nacht auch der ehemalige isländische Fussballspieler Rúrik Gíslason (35) in seinen Instagram–Storys. «Island bricht wieder aus», schrieb er zu den Bildern, die relativ weit entfernt entstanden sind.