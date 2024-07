Vor Todestag enthüllt

Wachsmuseum in Dublin: Heftige Kritik an Figur von Sinéad O'Connor

Das National Wax Museum Plus in Dublin wollte der irischen Sängerin Sinéad O'Connor mit einer Wachsfigur ein Denkmal setzen. Doch das ging gründlich schief. Jetzt wird an einer neuen Figur gearbeitet.