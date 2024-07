Wacken Open Air 2024: Viel entspanntere Anreise als letztes Jahr

Das legendäre Wacken Open Air steht in den Startlöchern. Heavy–Metal–Fans aus aller Welt pilgern wieder in die kleine Gemeinde in Schleswig–Holstein, um vom 31. Juli bis 3. August kräftig abzurocken. Nachdem es aufgrund des schlechten Wetters im vergangenen Sommer zu einem mächtigen Chaos und schliesslich kompletten Einlassstopp gekommen war, scheint ein neues Verkehrskonzept in diesem Jahr voll aufzugehen.