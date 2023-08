Wacken Open Air kündigt die ersten 33 Bands für 2024 an

Wie hart diese Entscheidung gefallen ist, sagte Mitgründer Thomas Jensen in einem ausführlichen Statement auf der offiziellen Instagram-Seite: Er wisse nicht, was schwerer gewesen sei: Die beiden Corona-bedingten Absagen in den Jahren 2019 und 2020 oder den Leuten, die sich derzeit auf dem Weg befinden, jetzt zu sagen, dass sie nicht mehr kommen könnten. Kurz darauf wurden frustrierte Metalheads, die deswegen in die Röhre schauten, immerhin informiert: «Alle Ticketinhaber*innen, die das Festival aufgrund dessen nicht besuchen können, werden den Ticketpreis rückerstattet bekommen.»