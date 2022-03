Wagt Hardy Krüger jr. einen neuen Anlauf bei «Let's Dance»?

Richard O‹Briens «Rocky Horror Show» ist auf grosser Tournee durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum ersten Mal hat Hardy Krüger jr. (53) dabei die Rolle des «Erzählers» übernommen. Der Schauspieler ist nach seiner Premiere im Deutschen Theater in München in zahlreichen Shows in vier weiteren Gastspielstädten zu erleben: von Stuttgart und Köln über Düsseldorf bis nach Frankfurt. Was ihn persönlich mit dem Musical verbindet und wie sehr ihn sein coronabedingtes Aus bei «Let›s Dance» getroffen hat, verrät er spot on news.