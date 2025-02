Wahlwerbung von Bernhard Hoëcker: ARD streicht «Wer weiss denn sowas?»

Die Sendeanstalt verweist auf ihre Wahlkampf–Regelungen: Demnach dürfen programmprägende Persönlichkeiten, die sich am Wahlkampf beteiligen, in den letzten sechs Wochen vor einer Wahl weder im Programm auftreten noch Bildschirm oder Mikrozeit erhalten. Nach der Bundestagswahl am Sonntag kann «Wer weiss denn sowas?» also wieder wie gewohnt ins Programm zurückkehren.