«Wahr gewordener Traum»: Anya Taylor-Joy schwärmt von «Dune 2»-Rolle

Die Besetzung des kommenden Sci–Fi–Blockbusters «Dune: Part Two» konnte sich auch schon vor der umjubelten Weltpremiere in London am vergangenen Donnerstag sehen lassen. So standen unter anderem die Superstars Timothée Chalamet (28), Zendaya (27), Florence Pugh (28) und Austin Butler (32) für Regisseur Denis Villeneuve (56) vor der Kamera, wie bereits zuvor bekannt war. Doch eine prominente «Dune 2»–Darstellerin bestätigte ihr überraschendes Mitwirken in dem Film erst durch ihre Teilnahme an der Gala–Premiere: die besonders durch die Netflix–Serie «Das Damengambit» bekannt gewordene Anya Taylor–Joy (27).